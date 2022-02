lo dice il Segretario provinciale Nino Bartolotta

“Definire il perimetro della coalizione di centrosinistra e una candidatura di alto profilo morale e politico che possa rappresentare e coinvolgere, anche oltre i tradizionali confini dei partiti politici. C’è bisogno di un progetto nuovo per valorizzare le potenzialità della Sicilia e dei siciliani. Ma si faccia in fretta”. Questo in sintesi quanto è emerso nella riunione dell’Esecutivo provinciale aperta a tutti gli amministratori locali dell’area metropolitana di Messina e tenutasi ieri su convocazione del segretario provinciale PD Nino Bartolotta, proprio sul tema delle prossime scadenze elettorali che interesseranno i Comuni e la Regione Siciliana.

Domani la Direzione Regionale del PD a Palermo

Questo è il messaggio che il PD messinese vuole trasmettere ai vertici regionali in occasione della Direzione Regionale del PD in programma domani a Palermo.

Bartolotta, “È giunto il tempo di agire”

“Sono tanti i problemi dei Comuni siciliani e del territorio fatti emergere da tanti sindaci e amministratori – ha rilanciato Bartolotta – che a tutt’oggi non trovano soluzione né tantomeno la dovuta attenzione dal governo regionale. Viviamo un periodo di enorme difficoltà e di grave disagio sociale in cui, paradossalmente, le risorse ci sono ma ancora si stenta ad utilizzarle, anche per l’assenza dell’indispensabile supporto di risorse umane specialistiche nei Comuni, nonché per la mancanza di una chiara strategia regionale. Il PD non può più stare ad attendere, è giunto il tempo di agire”.

In attesa del nome del candidato

“La nostra festa nazionale dell’Unità si farà a Palermo. Un segnale chiaro, molto forte e netto dell’impegno in Sicilia con le elezioni a Palermo e quelle regionali, sono un banco di prova fondamentale”. Così il segretario Pd, Enrico Letta, nella sua relazione alla direzione dem.

“Le elezioni amministrative di primavera – ha detto nei giorni scorsi il leader del PD – saranno prologo importante delle elezioni politiche del 2023. Si sta facendo, con Francesco Boccia, un lavoro importante in tante città. Seguiremo con il massimo impegno, lo stesso che metteremo in una terra fondamentale quale la Sicilia“.