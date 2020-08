Sono risultati tutti negativi i 63 tamponi eseguiti a Panarea dopo il caso di una turista risultata positiva al Covid19 al suo rientro a Napoli a fine vacanza. Il caso era stato segnalato dall’Asp campana. I tamponi sono stati ‘processati’ dall’Asp di Messina dopo che è stata compilata la ‘lista’ delle persone che potevano essere entrate in contatto con la turista positiva.

I tamponi a catena erano scattati sull’isola delle Eolie, dopo il caso di una turista risultata positiva dopo il rientro a Napoli a fine vacanza. Il sindaco Marco Giorgianni aveva, poi, rincarato la dose confermando questo caso segnalato dall’Asp campana, ma comunicando che a Panarea era stato accertato un secondo caso che riguarda una turista messicana con tampone positivo rilevato dalla guardia medica locale. Il sindaco ieri aveva sottolineato che sarebbero stati una sessantina i tamponi da effettuare in giro per l’isola.

L’Asp si è subito messa al lavoro con il sistema del contact tracing ed è risalita al personale di tutti i locali pubblici e agli abitanti di alcune ville nei pressi del luogo di residnza della turista duante il suo soggiorno nell’Isola. Sono stati così sottoposti al test anche con la collaborazione dei carabinieri e della polizia municipale tutti coloro i quali potevano essere entrati in contatto con le persone risultate positive. Un po’ di apprensione già ieri serpeggiava per l’isola ancora affollata da vacanzieri con dimora e pendolari. Ma l’esito dei tamponi,a desso può tranquillizzare tyutti essendo risultati negativi in massa. Le vacanze possono continuare in sicurezza sia per i locali che per i turistic he vengono da qualsiasi area d’Italia e da qualsiasi paese Schengen.

Intanto dalla parte opposta della Sicilia, nel Trapanese, rientra la crisi fra il Comune e la prefettura sulla gestione dei migranti in quarantena. La nave quarantena Aurelia con 273 migranti a bordo ieri sera ha lasciato la rada di Trapani per dirigersi verso Augusta. Appresa la notizia il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida che aveva emesso un’ordinanza che vietava l’approdo della nave in porto, ha revocato il provvedimento.