Arrestati un 20enne il flagranza di reato nel messinese

In auto con pochi grammi di stupefacente, il resto della droga era nascosta in camera da letto. I carabinieri della compagnia di Messina Sud hanno arrestato, in flagranza di reato, un 20enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Roccalumera hanno controllato il giovane a bordo della propria autovettura ed è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish. Insospettiti dall’atteggiamento del giovane, i militari dell’Arma hanno esteso gli accertamenti nella sua abitazione rinvenendo, nella camera da letto, altri 405 grammi di marijuana e 305 grami di hashish, un bilancino di precisione e 150 euro, ritenuti il frutto del guadagno dell’illecita attività di pusher.

Droga inviata in laboratorio

La sostanza stupefacente è stata inviata al Policlinico di Messina per le analisi di laboratorio e il 20enne arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine di tutti gli accertamenti, su disposizione dell’autorità giudiziaria, il giovane è stato rimandato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari. All’esito del giudizio per direttissima, l’attività dei carabinieri è stata convalidata e al giovane sono stati confermati gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, in attesa di giudizio definitivo.

Altra operazione in provincia

Qualche giorno fa blitz dei carabinieri della compagnia di Taormina, nel corso di un’operazione finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma hanno arrestato, in flagranza di reato, un presunto pusher di Giardini Naxos, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga. Durante un servizio di pattuglia notturna, i carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno notato l’uomo che stazionava di notte in strada vicino un’auto. Non appena si è accorto dei militari è diventato nervoso e ha tentato di disfarsi di un involucro in plastica. Dopo aver bloccato l’uomo, i militari dell’Arma hanno recuperato l’involucro, al cui interno erano nascoste varie sostanze stupefacenti, già suddivisa in dosi pronte per la vendita.