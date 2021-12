Rinvenuto oltre un chilo di marijuana

I carabinieri della compagnia di Messina Sud hanno arrestato, in flagranza di reato, un 39enne di Roccalumera già noto alle forze dell’ordine per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma hanno rinvenuto a casa del pregiudicato oltre un chilo di marijuana.

Il via vai sospetto

Nei giorni scorsi, nel corso dei servizi di controllo del territorio, intensificati durante il periodo delle festività natalizie e finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i militari dell’arma della stazione di Roccalumera avevano notato un insolito via vai di persone nei pressi dell’abitazione del giovane e pertanto sono stati predisposti servizi di osservazione del luogo.

L’apporto del nucleo cinofili di Nicolosi

Nella mattinata di ieri, dunque, i carabinieri – ritenendo che all’interno dell’abitazione del 39enne potesse essere detenuta della sostanza stupefacente – hanno effettuato una perquisizione domiciliare con i colleghi del nucleo carabinieri cinofili di Nicolosi di Catania. Questa ha consentito di rinvenire, abilmente occultate nell’armadio del soggiorno, tre vaschette di plastica ed un barattolo di vetro contenenti complessivamente oltre un chilogrammo di sostanza stupefacente di tipo marijuana. La sostanza stupefacente è stata sottoposta alle analisi di laboratorio e il 39enne è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.

Poco prima di Natale, sequestrati 68 chili di marijuana a Messina

Dentro il garage aveva qualcosa come 68 chili di marijuana. A finire in manette un uomo di 46 anni di Messina. E’ finito nella rete dei controlli nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, ulteriormente potenziati per la campagna della questura di Messina per un “Natale in sicurezza”. Il 46enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di quasi 70 chili di marijuana. Secondo la ricostruzione degli investigatori, da confermare nelle successive fasi del procedimento, il messinese aveva temporaneamente stoccato all’interno del garage del centro cittadino, di cui è gestore insieme al figlio, l’ingente quantità di stupefacente già confezionato per il successivo smistamento.