In tutto sono quattro i feriti nel messinese

Si sono schiantati da soli contro il muro di una casa nel cuore della notte nella provincia messinese. Quattro giovani sono rimasti feriti e uno di loro è anche in gravi condizioni.

Lo scontro

L’impatto è avvenuto nel territorio del comune di Santa Domenica Vittoria. Erano l’una di notte quando i quattro giovani, a bordo di un’auto, improvvisamente sono finiti contro il prospetto di un’abitazione che fa angolo all’imbocco con la strada statale 116. L’auto, a causa della presumibile elevata velocità, si è letteralmente accartocciata su sé stessa nella parte anteriore.

I soccorsi

Immediato sul posto l’intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dei sanitari del 118. La segnalazione di quanto accaduto è arrivata intorno all’una di questa notte trascorsa. Tutti e quattro gli occupanti del mezzo erano feriti. Uno di loro però ha riportato le condizioni peggiori, tanto che è stato necessario il suo trasferimento d’urgenza al più vicino ospedale dotato di rianimazione in elisoccorso. I pompieri si sono dovuti prodigare per estrarre i ragazzi dalle contorte lamiere dell’automobile.

La ricostruzione al vaglio

Al vaglio dei carabinieri la ricostruzione di quanto accaduto. Al momento ci sono poche certezze se non che l’incidente sarebbe avvenuto in modo autonomo. Non ci sono in zona altri segni che hanno pensare al coinvolgimento di qualche altro veicolo. I carabinieri hanno effettuato i rilievi sul posto per provare a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

L’alcoltest

Ovviamente i sanitari hanno effettuato al conducente l’alcol e il droga test per verificare se fosse in perfette condizioni fisiche. Diversi le ipotesi al vaglio: un colpo di sonno, o forse un malore, o ancora un guasto o l’elevata velocità. Sono innumerevoli le teorie che vengono avanzate e che potrebbero anche essere la combinazione di alcune di queste. Considerando le condizioni del veicolo appare quasi scontato che probabilmente l’alta velocità sia stato un fattore determinante.