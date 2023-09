Palpeggia studentessa chiamata alla cattedra, insegnante sospeso

26/09/2023

Insegnante palpeggia una studentessa mentre si trova accanto a lui nella cattedra. E si sarebbe addirittura trattato di una trappola. Il docente, infatti, avrebbe appositamente chiamato la ragazzina con una banale scusa. E’ accaduto all’interno di un istituto superiore di Sant’Agata di Militello, nel Messinese. Il professore, in seguito ad una serie di riscontri, sospeso dall’esercizio per un anno.

Le complesse indagini

Ad aver dato esecuzione alla misura cautelare la polizia di Stato. Si tratta di una sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio. Gli agenti del commissariato locale hanno condotto complesse ed articolate indagini di polizia giudiziaria. A coordinarle la Procura della Repubblica di Patti. Nel corso delle verifiche è stato possibile acquisire un quadro accusatorio ben delineato a carico di un docente. L’accusa al momento formulata nei suoi confronti è quella di violenza sessuale nei confronti di una studentessa minorenne. La giovane frequentava l’istituto in cui insegnava lo stesso indagato.

I riscontri dei diversi testimoni

Secondo i primi riscontri il docente avrebbe palpeggiato la studentessa convocata alla cattedra con una scusa dallo stesso professore nel mese di marzo scorso. Il Gip di Patti ha valutato positivamente l’ampio quadro indiziario offerto, rafforzato dalle testimonianze di diversi studenti che hanno dato riscontro a tale quadro. Dopo le formalità di rito, al docente è stato intimato di non riprendere la propria attività didattica per un anno. Ancora in corso le indagini e come evidenziato dagli inquirenti “sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato”.

Altro arresto lo scorso anno

Non è la prima volta purtroppo che casi di molestie sessuali maturano a scuola. E’ successo lo scorso anno addirittura in una scuola media statale nel Nisseno. Un insegnante accusato di aver avuto attenzioni morbose scaturite in palpeggiamenti ripetuti nei confronti di una alunna di appena 11 anni. All’epoca intervenne la squadra mobile di Caltanissetta che arrestò il professore per violenza sessuale. Al docente furono dati i domiciliari. La vicenda risale all’anno ancora prima. La ragazzina, nello scorso mese di giugno 2021, trovò la forza di raccontare quanto accaduto ad una sua insegnante che poi riferì tutto alla vice preside. Le confidenze, però, non sortirono alcun effetto e la ragazzina decise di raccontare tutto ai propri genitori. Da lì scattò la denuncia.