Si inizia dall’istituto Sciascia Fermi di Sant'Agata di Militello

Proseguono senza sosta le iniziative dell’Ufficio per l’emergenza Covid 19 di Messina per incentivare le vaccinazioni. Al via il progetto ‘School Vax’, che inizia dal 20 al 24 Settembre nel liceo Sciascia Fermi di Sant’Agata di Militello. Previste le somministrazioni dei vaccini agli studenti, ai loro familiari e al personale scolastico ancora non vaccinato dalle 9 alle 13.

Nell’ambito dell’iniziativa si terrà anche un incontro con gli studenti il prossimo venerdì 24 Settembre alle 9,30 all’interno dell’istituto, alla presenza della dirigente scolastica Lara Bollaci, del commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze. Subito dopo il liceo Fermi, toccherà ad altre realtà scolastiche del territorio di Messina e provincia.

Studenti over 12 anni, genitori, personale docente e non docente

“Nel rispetto dell’obbligo ministeriale di avere il green pass per poter entrare a scuola – spiega il commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze – l’Ufficio covid, ha organizzato una serie di punti vaccinali nei locali di alcune scuole per dare la possibilità a studenti over 12 anni, genitori, personale docente e non docente di ricevere la dose. Sono sicuro che, come hanno già dimostrato, gli studenti saranno da esempio agli altri e si sottoporranno volentieri alla vaccinazione avendone compreso il valore sanitario e l’importanza di tutelare se stessi e le persone care, riprendendo gradualmente la propria vita sociale. Questi incontri saranno anche l’occasione per fornire ai giovani le giuste informazioni da fonti istituzionali e medici ottenendo le giuste informazioni sui vaccini, sulla loro efficacia e su eventuali rischi. Ringrazio la preside Bollaci, per la disponibilità e la sensibilità dimostrate”.

Per tornare alla normalità

Soddisfatta Lara Bollaci dirigente scolastica del liceo Scientifico Sciascia Fermi di Sant’Agata di Militello che ha spiegato: “Ho accolto con entusiasmo la proposta da parte del commissario ad acta per l’emergenza Covid di istituire un hub vaccinale temporaneo nel nostro istituto. Il progetto si prefigge l’obiettivo di sviluppare negli studenti la consapevolezza che la vaccinazione consentirà di raggiungere un giusto equilibrio fisico e psichico, ciò permetterà al tempo stesso che gli alunni si sentano promotori della diffusione in comunità delle forme di prevenzione e promozione della salute e fautori di un rapido e auspicato ritorno alla normalità”.

“La scelta del mio istituto – prosegue Bollaci – come capofila delle scuole della provincia permetterà, su base volontaria, a tutti gli alunni e alle famiglie di ricevere la dose di vaccino dal 20 al 24 settembre. L’ubicazione dell’istituto in una zona centrale e facilmente raggiungibile agevolerà le operazioni. Il mio augurio è che la riuscita di quest’iniziativa faccia da sprone per le altre istituzioni, allo stesso tempo spero che non sia motivo di polemiche dal momento che ritengo non leda la libertà del singolo. Sarà possibile prenotarsi utilizzando il link facilmente reperibile dalle locandine”.