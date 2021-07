Sul posto carabinieri e vigili urbani

Incidente mortale a Terme di Vigliatore. Nel pomeriggio, un motociclista F. C. M. di 42 anni a bordo di uno scooter si è scontrato violentemente con una vettura in via Rossini sul lungomare Marchesana nel piccolo centro in provincia di Messina ed è morto sul colpo.

Non c’è stato niente da fare: i sanitari del 118 ed i carabinieri sul posto non hanno potuto fare altro che constarne il decesso. La polizia municipale ed i militari dell’arma stanno effettuando i rilievi del caso per comprendere la dinamica dell’incidente.