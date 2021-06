a Terme Vigliatore

Un uomo in codice rosso dopo che si schianta con la sua auto

Un’altra auto impatta contro il tubo del gas, doppio intervento dei pompieri

Numerosi incidenti in Sicilia, tanti feriti e due persone decedute

Due incidenti stradali nel messinese hanno reso necessario l’intervento dei vigili del Fuoco. In particolare, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo del Comando Provinciale di Messina sono intervenuti per due incidenti autonomi. Il primo è accaduto poco prima dell’una di notte a Terme Vigliatore (Me) sulla via Nazionale dove la squadra ha operato per estrarre una persona incastrata all’interno della vettura, trasportato in elisoccorso al Papardo, è in codice rosso.

Un altro incidente a Barcellona Pozzo di Gotto dove, intorno alle 2:30, in zona Cicerata, per un altro incidente autonomo, un’auto ha urtato un tubo del gas per poi concludere la sua corsa contro un auto in sosta. I feriti estratti sono stati affidati al personale medico presente sul posto e trasportati in ospedale. La squadra, prima di rientrare in sede, ha messo in sicurezza i mezzi incidentati, il tubo di media pressione e bonificato tutta l’area interessata.

Domenica d’incidenti gravi

Due vittime e 11 feriti due dei quali gravi, in cinque incidenti. Sono quattro i feriti di un terribile incidente avvenuto nel tardo pomeriggio d’ieri lungo l’autostrada A 19 in direzione Catania. Di questi due sono gravi e per uno è stato necessario ricorrere ad un intervento sul posto per intubarlo prima di trasportalo in elisoccorso. Lo scontro è avvenuto fra gli svincoli di Altavilla e Trabia in territorio della provincia di Palermo.

Incidente mortale a Sciacca

E’ risultato, invece, mortale l’altro grave incidente del pomeriggio di ieri avvenuto nell’agrigentino. Un uomo di 50 anni la vittima dello scontro che si è verificato all’ingresso est della città di Sciacca. Per cause tuttora in corso di accertamento, l’auto su cui viaggiava ha sfondato il muretto che delimita un viadotto precipitando sul torrente sottostante. I soccorsi sono stati immediati, ma per l’automobilista non c’è stato niente da fare. La polizia ha sentito un testimone che avrebbe riferito notizie utili a risalire all’esatta dinamica dello schianto. L’incidente ha generato lunghi incolonnamenti di auto da e per Sciacca. Cinque persone coinvolte tra di cui un ragazzo che ha riportato una frattura ad una gamba in uno scontro tra due Lancia Y ed una Jeep Compass avvenuto la notte scorsa presso lo svincolo di Scalilli, sulla strada occidentale Etnea.