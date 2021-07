incidente mortale

Morto in un incidente stradale un 34enne a Messina

Ieri morto un 32enne alla periferia di Alcamo, travolto dalla sua stessa auto

Altro incidente mortale a Castelbuono, scontro tra due scooter, la vittima un uomo

E. B., 34 anni, è morto in un incidente stradale intorno alle 4 del mattino mentre stava percorrendo lo svincolo di San Filippo a Messina a bordo di uno scooter. L’uomo aveva appena imboccato l’uscita e, per motivi ancora da accertare, ha sbattuto contro il guard rail e un muro di contenimento, morendo sul colpo.

Inutili i soccorsi

Inutili gli interventi dei sanitari. Sul posto la polizia municipale che sta effettuando i rilievi per comprendere la dinamica dell’incidente.

Un altro drammatico incidente ad Alcamo

Un alcamese di 32 anni, Francesco Como, è morto ieri notte dopo essere stato investito dalla sua stessa auto. Era appena sceso dal veicolo, una Opel corsa, per posteggiarla all’interno della casa di campagna che si trova in una strada che sbocca sulla provinciale 55 che collega Alcamo ad Alcamo marina. Si ipotizza che abbia dimenticato di inserire il freno a mano e quando è sceso per aprire il cancello è stato investito in pieno dal mezzo.

Ad accorgersi di quanto accaduto il padre soltanto all’alba. Indaga la polizia che ha comunque archiviato il caso come un tragico incidente.

Un incidente mortale pure a Castelbuono

Un grave incidente si è verificato ieri anche a Castelbuono in provincia di Palermo. Nell’impatto tra due scooter, in via Geraci, è morto Giuseppe Conoscenti, 59 anni operaio comunale del servizio di raccolta dei rifiuti. Nello scontro è rimasto ferito anche l’altro motociclista di 32 anni trasportato all’ospedale Giglio di Cefalù. Il ferito non è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione il motociclista è morto durante un sorpasso. I due scooter si sono scontrati. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare. E’ morto sul colpo. Dopo l’ispezione del medico legale la salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.