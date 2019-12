Sulla A18 Catania-Messina

E’ di tre feriti, uno dei quali sarebbe in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale verificatosi stamane lungo l’autostrada Catania – Messina, poco prima dello svincolo di Acireale (Catania).

Due i veicoli coinvolti – un’Alfa Romeo ed una Peugeot – che viaggiavano in direzione Messina e che si sarebbero scontrati in fase di sorpasso probabilmente a causa del fondo stradale reso viscido alla pioggia.

Una delle due auto si è ribaltata ed i Vigili del Fuoco di Acireale, intervenuti sul posto insieme con la Polizia Stradale, hanno estratto dalle lamiere due dei feriti. Si è reso anche necessario l’intervento di un elicottero dell’elisoccorso, che ha trasportato uno dei feriti, un 40 enne, nell’ospedale Cannizzaro in codice rosso. Gli altri due feriti sono stati trasportati nell’ospedale di Acireale. L’autostrada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni di marcia per circa un’ora. Lunghe code di auto si sono registrate dallo svincolo di Acireale fino al casello di San Gregorio di Catania, compreso il tratto cittadino di viale Mediterraneo. Ripercussioni anche lungo Tangenziale della città.