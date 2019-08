Salvatore D'Anna aveva 39 anni

Un poliziotto, Salvatore D’Anna, 39 anni, è morto questa notte intorno a Divieto di Villafranca (Me). L’uomo, originario di Messina, era a bordo della sua moto e per motivi ancora da accertare, si è schiantato contro un palo della luce mentre viaggiava lungo la via Madonna del Tindari, di fronte a villa Marullo. L’uomo è morto sul colpo.

Sono ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente avvenuto alle 2 e mezza di notte. Il 118 lo ha portato al Policlinico di Messina, dove però è arrivato già senza vita. I carabinieri stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.

Sulle strade siciliane ancora sangue. E’ di un morto e 4 feriti il bilancio di un altro incidente stradale che si è verificato ieri mattina sulla strada provinciale tra Piazza Armerina ed Enna. La vittima, deceduta dopo il ricovero all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, è un giovane di Piazza Armerina, Marco Falcone, 26 anni.