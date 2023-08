Ore di ansia a Messina, per la scomparsa di un giovane che nelle scorse ore si trovava in spiaggia, nella zona della rada San Francesco.























Le ricerche

Vigili del fuoco del Comando di Messina, sezione navale, sono impegnati, congiuntamente alla Capitaneria di Porto, per la ricerca del ragazzo, di origine africana, disperso in mare, nelle acque antistanti la chiesa Del Ringo, nei pressi delle invasature delle navi della Caronte e Tourist.

Hanno dato l’allarme proprio i ragazzi con cui si trovava il giovane: preoccupati per non averlo visto tornare a riva, gli amici hanno allertato i soccorsi. Sono in corso le ricerche per ritrovare il ragazzo, scomparso nelle acque dello Stretto.

Si teme che sia stato trascinato lontano dalla costa a causa della corrente. La Guardia Costiera sta perlustrando la zona, con il supporto di un elicottero impiegato nelle ricerche.

Difficoltà nel tornare a riva

Pare che il ragazzo scomparso fosse insieme a due amici. Anche loro avrebbero avuto difficoltà nel tornare a riva. Uno sarebbe stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo aver sbattuto contro alcuni scogli. Un altro invece è stato recuperato in acqua dalla Guardia Costiera.

