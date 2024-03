I militari sono intervenuti a Savoca nel Messinese

Con l’accusa di illecita combustione di rifiuti speciali, un giovane cittadino straniero è stato denunciato dai carabinieri di Sant’Alessio Siculo – nel Messinese – dopo essere stato sorpreso a distruggere, dandovi fuoco, un cumulo di rifiuti che, dalle verifiche effettuate, risultavano costituiti da materiale plastico, porte in legno e altro ancora.

È accaduto tutto nella mattinata di ieri 3 marzo, quando una pattuglia, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha avvistato una nube di fumo nero provenire dalla località Passo Riva nel Comune di Savoca. Il tempestivo intervento, oltre a consentire di bloccare il presunto autore, poi identificato nel giovane cittadino straniero, ha permesso ai carabinieri di spegnere le fiamme, scongiurando conseguenze più gravi per l’ambiente visto che il rogo era stato appiccato in una zona circondata da abitazioni.

Ultimati gli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato giovane all’autorità giudiziaria. L’area interessata dalle fiamme è stata sottoposta a bonifica.

Incendi rifiuti a Palermo, interventi dei vigili del fuoco

Incendi di rifiuti la scorsa notte a Palermo. A fine gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere i roghi in via Castellana, in via Ernesto Tricomi a due passi dall’ospedale Civico, e in via Antonio Marinuzzi nel quartiere Oreto. In alcune zone del capoluogo la raccolta non viene eseguita in modo costante e così attorno ai cassonetti si formano discariche che a volte vengono incendiate dai residenti.

Nei giorni precedenti, incendi si sono verificati in via Amilcare Barca, in via Messina Marine nei quartieri Brancaccio e Montepellegrino.

Incendio a cassonetti dei rifiuti, beccati due minorenni

Appiccano l’incendio ad alcuni cassonetti dei rifiuti e si danno alla fuga. Una corsa in bicicletta che è durata però una manciata di secondi perché i carabinieri li hanno bloccati e denunciati. Protagonisti due minorenni a Palermo, a fine dicembre, entrambi segnalati alla competente Procura per il reato di danneggiamento seguito da incendio. Ad operare i carabinieri del nucleo intervenuti in via Beato Angelico, nel quartiere di Passo di Rigano. I militari sono intervenuti dopo che erano stati segnalati alcuni cassonetti dei rifiuti in fiamme. Al loro arrivo hanno notato i due ragazzini darsi alla fuga a bordo di una bicicletta elettrica. Dopo un breve inseguimento i carabinieri hanno bloccato ed identificato i due minorenni. Entrambi sono stati affidati alle rispettive famiglie, l’incendio spento da una squadra dei vigili del fuoco.