Continua il flusso

Ancora colata lavica dal cratere fino al mare sull’isola di Stromboli, alle Eolie, dove si sta assistendo ad una spettacolare eruzione del vulcano. L’allerta resta sempre alta da parte della Protezione civile e potrebbero essere vietate escursioni a quote finora consentite. Stamani all’alba una nuova esplosione.

La colata continua sulla Sciara del fuoco

Continua a essere ben alimentata la colata lavica che, da ieri, fuoriesce dal settore craterico di nord-est dello Stromboli e che, percorrendo il pendio della Sciara del fuoco, arriva sino al mare. Oggi, dopo la prevista riunione in videoconferenza con il Dipartimento nazionale e regionale della Protezione civile, Ingv, Laboratorio geofisico sperimentale dell’Università di Firenze e Prefettura di Messina, il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, considerato lo stato di potenziale disequilibrio del vulcano, potrebbe emettere una ordinanza che vieta le escursioni sullo Stromboli, anche alle quote sino a oggi consentite: 290 metri senza guide, 400 con le guide.

Questa mattina nuovo crollo

Un ulteriore crollo parziale è stato registrato stamane nel settore centrale dell’area craterica dello Stromboli. Lo rende noto il Laboratorio di Geofisica sperimentale dell’Università di Firenze, uno dei Centri di competenza che sorvegliano il vulcano eoliano. Il crollo ha prodotto un aumento del tremore fino a valori molto alti e l’impatto del materiale in mare ha generato un’onda di tsunami al di sotto della soglia di allarme. Questa attività di continui crolli, legata al fenomeno effusivo, è ancora in atto.

Il sindaco, “Siamo preparati”

Siamo assolutamente preparati – dice il sindaco di Lipari Riccardo Gullo – Sappiamo che questa è una fase parossistica e la seguiamo con attenzione. Sull’isola in questo momento ci sono circa 600 persone tra residenti e turisti ma sono tutti tranquilli perché dal lato dell’abitato non ci sono fenomeni così forti da mettere in allerta”.

Lo Stromboli inquieto

Ieri lo Stromboli era tornato a far sentire la sua voce. Dalle 9:23 una imponente colata lavica, accompagnata da denso fumo, visibile anche dalla frazione di Ginostra è cadita dal cratere nord e attraversando la Sciara del fuoco . La colata lavica, che si è formata in seguito all’eruzione, ha raggiunto il mare. Il suo contatto con l’acqua ha sollevato intense nubi di vapore. Il flusso piroclastico originario è stato seguito da altri piccoli flussi. Dal punto di vista sismico, a partire dalle ore 8:24 di ieri, si è osservato un incremento dell’ampiezza del tremore vulcanico che ha raggiunto livelli alti in corrispondenza del flusso piroclastico; attualmente l’ampiezza del tremore si attesta su livelli medio-alti.