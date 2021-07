L'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del presidio fisso del cas boccetta (consorzio autostrada siciliane) del comando provinciale di Messina, sono intervenuti oggi intorno a mezzogiorno per un incidente sulla autostrada Messina-Palermo.

Un Suv in transito sulla corsia di marcia direzione Palermo, subito dopo l’area di servizio di Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, è uscito fuori dalla sede stradale, per cause ancora da definire, andando a finire sulla campagna sottostante.

La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta con autopompa serbatoio e autobotte pompa. Fortunatamente il conducente, che era di rientro da Roma, unica persona a bordo della vettura, è rimasto illeso.