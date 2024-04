“La Sicilia può fare il salto di qualità, se l’amministrazione pubblica investe e dialoga continuamente con le aziende private”. Queste le parole dell’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo durante il convegno che si è svolto ieri, presso la sede di Sicindustria di Messina, dal titolo “Rilanciamo la città dello Stretto”.

“La collaborazione pubblico-privata è sempre più comune in diversi settori, come infrastrutture, tecnologia, salute. Solitamente avviene tramite partnership o contratti che combinano risorse e competenze di entrambi i settori per raggiungere obiettivi comuni.

Questo tipo di collaborazione può portare a innovazioni, miglioramenti dei servizi e creazione di valore per entrambe le parti e per la società nel suo complesso. E’ chiaro che noi siamo a favore di tutte quelle realta siciliane che rifiutano qualsiasi forma di coinvolgimento o collaborazione con organizzazioni criminali. Aziende che adottano pratiche di trasparenza, legalità e etica negli affari, lavorando per contrastare l’estorsione, il riciclaggio di denaro sporco e altre attività illecite. Questo impegno è fondamentale per promuovere uno sviluppo economico sano e una società più giusta e sicura”. Conclude Tamajo.

La giornata del Made in Italy

La “Giornata del Made in Italy” in numerose città italiane, tra le quali anche Palermo. L’iniziativa è promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sedici imprese del capoluogo siciliano allestiranno le proprie vetrine, mettendo in risalto le eccellenze locali e le loro produzioni, trasformandole così in musei temporanei.

Le parole di Tamajo

“Il prodotto siciliano – ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – è da sempre riconosciuto in tutto il mondo. La capacità di mescolare tradizione e modernità, attraverso le proprie creazioni, è una forma d’arte con la quale raccontare la storia e il carattere siciliano, reinterpretandoli in modo attuale. Questo è possibile grazie a quella generazione che ha avuto il coraggio di restare o di tornare, in un’Isola difficile, ma piena di energia creativa e voglia di fare. Persone che hanno deciso di mettersi in gioco per promuovere la nuova Sicilia che ha voglia di cambiare”. L’apertura delle vetrine è garantita nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 aprile, dalle 10 alle 17.

