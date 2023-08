Un uomo finisce fuori strada per cause in accertamento

Una donna di origini statunitensi di 82 anni è deceduta al pronto soccorso dell’ospedale San Vincenzo di Taormina. Troppo gravi le ferite riportate dopo essere rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in piazza Cacciola a Taormina. La donna, sposata con un uomo di Taormina che era alla guida dell’auto, si trovava a bordo di una Fiat Seicento.

La salma sequestrata dalla Procura

L’automobilista al volante, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro tre auto in sosta. Trasportati entrambi in codice rosso in ospedale, l’uomo ha riportato solo fratture. Mentre la donna è deceduta per i numerosi traumi. Il pm di turno ha disposto il sequestro del veicolo e della salma che sarà sottoposta ad esame autoptico nei prossimi giorni.

L’altro incidente mortale nel catanese

Sempre ieri altro incidente mortale sulle strade siciliane. Un motociclista di 37 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la strada Provinciale 28/II, in territorio di Scordia nel Catanese. Il centauro si è scontrato contro un furgoncino. Illeso il conducente dell’altro mezzo. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri della stazione locale, impegnati a ricostruire la dinamica del sinistro.

Gli schianti a Palermo

Altro incidente si è verificato a Palermo. Traffico in tilt in viale Regina Margherita, salita di Valdesi, in direzione città, all’altezza del civico 89. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che sono intervenuti sul posto, un uomo in sella ad uno scooter si è andato a schiantare contro un camion. Il centauro è stato soccorso dagli uomini del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Sofia: le sue condizioni non gravi. Sul posto anche gli uomini dell’infortunistica della polizia municipale.

Altro sinistro palermitano con un uomo in sella ad uno scooter caduto in una traversa di via Messina Marine, all’incrocio tra via generale Francesco La Ferla e via generale Alberigo Albricci. Dopo aver perso il controllo del mezzo ed essersi schiantato contro un’auto. Sarebbe stato trasportato dal personale sanitario al Buccheri La Ferla, sul posto anche la polizia municipale.

Like this: Like Loading...