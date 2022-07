Dopo 69 anni l’esibizione a Taormina

Emozioni e applausi al Teatro Antico di Taormina per il concerto evento dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia tenutosi nell’ambito del cartellone estivo 2022 della Fondazione Taormina Arte. L’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, diretta da Myung-Whun Chung, direttore d’orchestra e pianista sudcoreano tra i più conosciuti ed apprezzati nel mondo, ha incantato il pubblico della Perla dello Ionio con un’importante esibizione.

Il ritorno dopo 69 anni

L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è tornata nel maestoso scenario del Teatro Antico a distanza di 69 anni dall’ultima volta in cui si era esibita qui, nel lontano giugno del 1953 con il celebre Sergiu Celibidache. A Taormina è stata eseguita la Sinfonia n. 6 “Pastorale” in fa maggiore op. 68 e la Sinfonia n.7 in la maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven. L’evento ha confermato la tradizione e la qualità di una delle eccellenze italiane più apprezzate nel mondo, oltre che una tra le più antiche e prestigiose istituzioni musicali esistenti. L’accademia unisce circa 100 membri fra i più illustri esponenti della cultura e dell’arte musicale ad un’orchestra e un coro sinfonici fra i più accreditati in campo internazionale, svolgendo un’attività di alta formazione musicale e conservando un patrimonio storico ricchissimo, riflesso della sua storia plurisecolare.

Applausi per il maestro Chung

Molto apprezzata la performance dell’Orchestra ed applausi a scena aperta anche per il maestro Chung, che ha mostrato al pubblico ancora una volta la sua eccezionale abilità e “familiarità” con la Sesta e la Settima di Beethoven, composizioni dirette con armonia ed intensità, regalando nella notte di Taormina sonorità vibranti ed appassionanti, in grado di esaltare il fascino e la potenza della musica e la bellezza senza tempo del monumento. Il concerto nella Perla dello Ionio è stato “un intero mondo in poche note”, come proprio Chung ha definito le composizioni proposte al Teatro Antico per il cartellone di Taormina Arte.

La sovrintendente Bonafede: “Grande evento”

“Siamo contenti di aver proposto un grande evento con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con il maestro Chung – ha dichiarato la sovrintendente di Taormina Arte, Ester Bonafede -. Questa Accademia è stata la prima in Italia a dedicarsi esclusivamente al repertorio sinfonico, promuovendo in tutto il mondo prime esecuzioni di importanti capolavori del Novecento. Chung è uno dei più grandi direttori d’orchestra al mondo. Sono questi gli eventi e gli artisti sui quali vogliamo puntare per la nostra Fondazione e per avvicinare sempre di più anche le nuove generazioni alla bellezza della musica, alla storia delle composizioni e alla capacità di rigenerarsi attraverso emozioni che si trasmettono da decenni e possono avere in prospettiva una valenza sociale ancora più significativa”.