al teatro antico

E’ tutto pronto a Taormina per il concerto-evento dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che si terrà Venerdì 15 luglio 2022 al Teatro Antico nell’ambito del cartellone estivo 2022 della Fondazione Taormina Arte.

L’Orchestra diretta da Myung-Whung Chung

L’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, diretta da Myung-Whun Chung, direttore d’orchestra e pianista sudcoreano tra i più conosciuti ed apprezzati nel mondo, promette di appassionare ed emozionare il pubblico della Perla dello Ionio.

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è una delle eccellenze italiane più apprezzate nel mondo, e tra le più antiche e prestigiose istituzioni musicali esistenti. Fondata ufficialmente nel 1585 e trasformatasi nei secoli da sodalizio di musicisti di valenza “locale” a moderna accademia ed ente concertistico sinfonico di fama internazionale, unisce un corpo accademico composto di circa 100 membri fra i più illustri esponenti della cultura e dell’arte musicale a un’orchestra e un coro sinfonici fra i più accreditati in campo internazionale, svolge un’attività di alta formazione musicale e conserva un patrimonio storico ricchissimo, riflesso della sua storia plurisecolare.

Il programma del concerto

Il programma del grande evento in scena al Teatro Antico di Taormina prevede l’esecuzione della Sinfonia n. 6 “Pastorale” in fa maggiore op. 68 e della Sinfonia n.7 in la maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven.

L’orchestra e le sue collaborazioni

L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è stata la prima in Italia a dedicarsi esclusivamente al repertorio sinfonico, promuovendo prime esecuzioni di importanti capolavori del Novecento. Dal 1908 ad oggi ha collaborato con i maggiori musicisti: è stata diretta, tra gli altri, da Mahler, Debussy, Strauss, Stravinskij, Sibelius, Hindemith, Toscanini, Furtwängler, De Sabata, Solti, Mengelberg, Karajan, Carlos Kleiber, Abbado e Kirill Petrenko. I suoi direttori stabili sono stati Bernardino Molinari, Franco Ferrara, Fernando Previtali, Igor Markevitch, Thomas Schippers, Giuseppe Sinopoli, Daniele Gatti e Myung-Whun Chung. In passato Leonard Bernstein ne è stato il Presidente Onorario; dal 2005 Sir Antonio Pappano è il Direttore Musicale. Con Pappano, l’Orchestra è stata ospite in questi anni dei maggiori festival ed è stata premiata da prestigiosi riconoscimenti internazionali: si è esibita ai Proms di Londra, al Festival delle Notti Bianche di San Pietroburgo, al Festival di Lucerna, al Festival di Salisburgo, e nelle più prestigiose sale da concerto del mondo.

Chi è Myung-Whun Chung

Il concerto di Taormina sarà diretto dalla bacchetta d’eccezione del coreano Myung-Whun Chung, un artista di altissimo livello che in questi anni ha diretto molte delle orchestre più prestigiose del mondo, fra cui i Berliner e i Wiener Philharmoniker, il Concertgebouw di Amsterdam, l’Orchestra Filarmonica della Scala, le orchestre sinfoniche di Boston e di Chicago, la New York Philharmonic Orchestra. In Italia gli sono stati conferiti il Premio Abbiati e il Premio Toscanini. A Chung nel 2013 la Città di Venezia ha consegnato le chiavi della città per il suo impegno verso il Teatro la Fenice e il Teatro gli ha conferito il premio Una vita nella musica. Dal 2017 è “Commendatore Ordine della Stella d’Italia”. È direttore onorario della Tokyo Philharmonic Orchestra, della Staatskapelle Dresden, dell’Orchestre Philharmonique de Radio France. È Ambasciatore del Programma delle Nazioni Unite per il Controllo internazionale della droga (UNDCP) e attualmente è Ambasciatore Onorario per la Cultura della Corea del Sud, il primo nella storia del Governo del suo Paese. Chung si impegnato in questi anni a sostegno di importanti progetti sociali, per i bambini, ed è stato ambasciatore dell’Unicef, da cui ha ricevuto l’incarico di “Goodwill Ambassador” come riconoscimento per il suo impegno a favore dell’infanzia.