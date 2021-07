l'incidente

Tragedia ieri, nel tardo pomeriggio, in contrada Giumentaro a Caronia, nel Messinese. Un uomo di 58 anni, Giuseppe Ricciolino, è morto schiacciato da un trattore all’interno di un garage privato.

L’uomo, rientrato per una breve vacanza nel paese nebroideo, stava aiutando un amico a sollevare il mezzo mediante una pompa idraulica, che però ha ceduto, causando l’incidente. Durante le riparazioni al mezzo agricolo, secondo le prime ricostruzioni, il mezzo si sarebbe sganciato dai sostegni colpendo sulla testa il 58enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per il malcapitato non c’è stato nulla da fare.

Le indagini

I Vigili del fuoco ed i Carabinieri del luogo stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Dopo i primi rilievi del caso, il capannone privato ed il mezzo agricolo sono stati posti sotto sequestro, su disposizione dell’autorità giudiziaria. Dopo il via libera del magistrato di turno, è stata autorizzata la restituzione del corpo della vittima alla famiglia. Ricciolino era originario del paese nebroideo e viveva nel Nord Italia da molti anni. Era rientrato in Sicilia per una breve vacanza.

I precedenti

Non è la prima volta che si verificano incidenti simili con dei trattori in Sicilia. Solo negli ultime mesi diverse vittime.

A maggio un uomo ha perso la vita cadendo da un trattore che transitava lungo la strada, in contrada Zimmardo-Bellamagna sulla Modica-Pozzallo. Sempre due mesi fa, a Priolo, sulla strada che porta ai monti Climiti, nel Siracusano, un trattore con rimorchio si è ribaltato e due giovani che erano sul mezzo sono rimasti gravemente feriti.

Altra vittima in provincia di Agrigento: Agostino Ciaccio, 62 anni, è morto schiacciato dal trattore mentre si trovava al lavoro in un podere. L’incidente è avvenuto in un terreno lungo la provinciale tra Cianciana ed Alessandria della Rocca. Stessa amara sorte per un insegnante in pensione di 68 anni, Gaetano Bonanno di Raffadali (Ag), morto in un incidente in seguito al ribaltamento di un trattore, in contrada San Giorgio in territorio di Montaperto.

