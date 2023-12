Festività insanguinate sulle strade siciliane. La viglia dell’8 dicembre segna una tragedia immensa lungo la strada statale 113, la litoranea che collega il palermitano al messinese. Un incidente “infernale” per come lo descrivono investigatori e soccorritori quello verificatosi lungo la strada nei pressi del viadotto Milio nel territorio del comune di Capo d’Orlando. Un uomo di 60 anni, originario di Brolo, ha perso la vita a causa di uno scontro frontale.

La vittima, un noto imprenditore

Si tratta dell’imprenditore Carmelo Masi, 60 anni, titolare dell’azienda agrozoo di Brolo, nei pressi del centro commerciale locale. Gravissima anche la moglie della vittima che viaggiava al suo fianco sull’Audi di famiglia. La donna è stata trasportata in elisoccorso in ospedale.

Uomo molto noto nel Messinese, Masi, aveva appena iniziato il suo periodo di ferie e stava spostandosi per questo con la moglie

La ricostruzione degli investigatori

Secondo la prima ricostruzione degli investigatori, che dovrà essere confermata da una serie di accertamenti, il conducente di un camion di grosse dimensioni, mentre percorreva la statale in direzione Messina, ha perso il controllo del mezzo all’altezza di un viadotto sbandando. Nel tentativo di riprendere il controllo del mezzo, però il rimorchio avrebbe colpito l’Audi A1 bianca che procedeva in senso opposto, condotta da Masi. Dopo averla scaraventata contro il muro di contenimento del costone, il camion sembra abbia concluso la sua corsa qualche metro oltre il luogo dell’impatto.

Testimoni rimasti miracolosamente illesi

Dietro l’Audi un furgoncino guidato da un giovane ed una Jeep condotta da un noto ristoratore di Capo d’Orlando entrambi illesi. Il conducente del mezzo pesante ha riportato soltanto qualche escoriazione. Si tratta di un cittadino tunisino che si è immediatamente fermato cercando di prestare soccorso

Drammatica la scena che si è presentata ai soccorritori che hanno constatato la morte di Masi e tentato di aiutare la moglie per trasportare urgentemente la quale è stato fatto giungere un elicottero atterrato sul campo sportivo di contrada Pissi visto che il luogo dell’incidente non permetteva l’atterraggio. La donna si trova al policlinico di Messina ricoverata in terapia intensiva in gravissime condizioni.

Commozione tanto a Brolo quanto a Capo d’Orlando. L’imprenditore, infatti, è noto in entrambi i centri dove ha i suoi due punti vendita.

