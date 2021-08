Trasporti, 300 milioni per l’aeroporto del Niceto, nuovi investitori (FOTO)

“Green pass a pagamento”, la nuova truffa via SMS per svuotare il conto

“Green pass a pagamento”, la nuova truffa via sms per svuotare il conto. Attraverso un sms fuorviante viene richiesto il pagamento per ottenere il certificato vaccinale, che in realtà è gratuito. Le raccomandazioni dello “Sportello dei Diritti” e della polizia postale.

