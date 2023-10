I giudici delle sezioni unite del consiglio di giustizia amministrativa, presidente Ermanno De Francisco, relatore Antonino Caleca hanno sospeso l’ordine di demolizione del comune di Malfa nell’isola di Salina sulla casa del Postino resa celebre dal film con Massimo Troisi e Philippe Noiret.

La sentenza dei giudici

Secondo i giudici è lecito attendersi in futuro la tutela del bene per il suo alto valore culturale e artistico. A rivolgersi ai giudici amministrativi Giuseppe Caffarella, proprietario dell’immobile, che ha ricevuto l’ordine di demolizione dall’amministrazione comunale che ha dichiarato abusivo l’immobile perché costruito in area sottoposta a vincolo paesaggistico, entro il limite dei 150 metri dalla battigia. L’ufficio legislativo e legale della presidenza della Regione siciliana non ha concesso la sospensiva.

I giudici di appello hanno rilevato che il proprietario ha chiesto alla sovrintendenza ai beni culturali, all’assessorato e alla commissione speciale della Regione di dichiarare l’interesse culturale e paesaggistico del bene. In effetti, si legge nel provvedimento scritto dal giudice Caleca, “la “Casa del postino” risulta già iscritta nella carta dei luoghi dell’identità e della memoria della Regione siciliana e nel 2000 la stessa Regione ha assunto precisi impegni nei confronti dell’Unesco per la valorizzazione dell’immobile. Il parere del Cga è vincolante. Ciò significa che la presidenza della Regione può solo adeguarsi.

Il film

Il postino è un film del 1994 diretto da Michael Radford. Il film è stato l’ultimo interpretato da Troisi, morto prematuramente poche ore dopo la fine delle riprese, ed è ispirato al romanzo Il postino di Neruda (Ardiente paciencia) dello scrittore cileno Antonio Skármeta.

Il film ha ottenuto 5 candidature agli Oscar 1996, quella come miglior film, miglior attore protagonista (Massimo Troisi), miglior regia (Michael Radford), miglior sceneggiatura non originale e miglior colonna sonora drammatica. Solo quest’ultima candidatura, tuttavia, si è tradotta nella conquista di una statuetta.

Ottiene, invece, un BAFTA al miglior regista e un BAFTA alla migliore colonna sonora e altri ambiti premi, tra cui un Critics’ Choice Movie Award al miglior film straniero, il David di Donatello per il miglior montatore e un Nastro d’argento alla migliore colonna sonora.

