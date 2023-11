La vittoria alle elezioni dell'università di Messina

E’ donna la nuova rettrice dell’università di Messina. Giovanna Spatari, ordinaria di medicina del lavoro, ha acquisito il nuovo titolo di direttore dell’ateneo messinese per il sessennio 2023-2029. A conclusione dello scrutinio Spatari ha raggiunto 624 voti contro i 555 raggiunti di Michele Limosani, l’altro candidato alla carica. Al termine delle elezioni, numerosi esponenti del mondo politico hanno espresso le congratulazioni alla donna: “Per la prima volta una donna guiderà l’ateneo peloritano, sono certa che porterà competenze, innovazioni ed entusiasmo” – dichiara Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia -.

Le prime parole della nuova rettrice: “Ringrazio il corpo elettorale ed i colleghi docenti che hanno voluto concedermi la loro fiducia. Garantisco il massimo impegno, assoluta dedizione. Poi la dedica della sua vittoria, in quanto prima donna a capo dell’università messinese: “Dedico l’elezione della prima rettrice donna di questa università ad Antonella Cocchiara, Angela Bottari e tutte le compagne di questo incredibile viaggio”.

Chi è Giovanna Spatari

Autrice di oltre 120 pubblicazioni scientifiche inerenti la medicina del lavoro, Giovanna Sparati, è stata protettrice al welfare e politiche di genere dell’Università di Messina, ha presieduto dal 2005 al 2007 il Cpo, Comitato Pari Opportunità mentre dal 2014 al 2016 è stata vicepresidente del CUG, comitato unico di garanzia dell’ateneo peloritano. Tra i diversi incarichi in atto che attestano la qualificazione tecnico-scientifica, attualmente, è delegata ai temi di genere della federazione italiana società mediche (Fism), è referente regionale dell’osservatorio nazionale sulla salute delle donne (Onda); presiede la società italiana di medicina del lavoro ed è direttrice del O.A.I dei servizi presso l’AOU “G.Martino di Messina”.

“lotterò per garantire loro una università sempre più moderna ed al passo coi tempi affinché non debbano più prendere treni o aerei per studiare in altre sedi e possano crescere ed affacciarsi al domani con fierezza insieme a noi” – conclude la nuova rettrice dell’ateneo di Messina -.

Le congratulazioni dei colleghi

“La prima donna a presiedere il seggio 1 dell’aula magna. Spatari 242. Quel 242 indica i voti ottenuti da Giovanna Spatari all’ultimo seggio, il secondo in cui votano tutti i docenti. Si traducono in 596 voti complessivi: si traducono nel raggiungimento del quorum e quindi della vittoria della prima donna alla guida di un’università siciliana. – ha dichiarato la professoressa Cinzia Ingratoci -. Poi ancora, le congratulazioni del ministro dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini: “Congratulazioni e auguri alla professoressa Spatari, prima donna alla guida dell’ateneo, è motivo di soddisfazione. Gli obiettivi sono tanti e sono certa che saprà puntare in alto valorizzando l’ampia offerta formativa del suo ateneo”.

Like this: Like Loading...