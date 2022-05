Dopo attacco dei suidi a vitelli in campagne di Tusa

“Serve subito un piano di abbattimento straordinario dei cinghiali che non solo mettono a rischio l’incolumità delle persone ma distruggono anche il patrimonio zootecnico della Regione”.

È quanto chiede Coldiretti Sicilia con riferimento all’ultimo efferato attacco a vitelli di pochi giorni fa avvenuto nelle campagne di Tusa in provincia di Messina: l’allevatore ha trovato i suoi animali letteralmente squartati.

Coldiretti Sicilia “Presenza suidi sui Nebordi è piaga”

“La presenza di suidi sui Nebrodi, così come nelle altre parti della Sicilia – prosegue Coldiretti – è una piaga che sta assumendo enormi proporzioni su cui bisogna intervenire subito. A causa del pericolo, le attività agricole subiscono delle limitazioni con enormi costi di manodopera per riparare in continuazione i danni”.

Coldiretti Sicilia conclude: “I cinghiali raggiungono i 180 centimetri di lunghezza, possono sfiorare i due quintali di peso e hanno zanne che in alcuni casi arrivano fino a 30 centimetri risultando assimilate a vere e proprie armi dalle conseguenze mortali per uomini e animali oltre a diventare strumenti di devastazione su campi coltivati e raccolti. Non è infatti più tollerabile l’immobilismo delle Istituzioni di fronte all’estendersi dell’emergenza che danneggia il settore agricolo”.

Gli avvistamenti in centro a Castellammare del Golfo

Nei mesi scorsi, nuovi avvistamenti di cinghiali sono avvenuti in pieno centro storico a Castellammare del Golfo, nel Trapanese. L’ultimo è stato immortalato da alcuni passanti addirittura alla cala marina, praticamente il luogo di maggior richiamo e ritrovo della cittadina.

E’ da almeno un paio di anni che ci sono questi avvistamenti. Una situazione allarmante anche perché i cinghiali sono stati visti camminare in branco ed è in quel momento che potenzialmente possono essere pericolosi. Ci sono sempre uno o due adulti con al seguito la cucciolata. La situazione appare sempre più difficoltosa e l’impressione è che questi animali si spingano sempre di più nelle aree più abitate.