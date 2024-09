A Cesano Maderno (Monza e Brianza)

Un grave episodio di violenza ha scosso Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, dove un giovane di soli 16 anni è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio. Martedì sera, 24 settembre, l’adolescente ha colpito ripetutamente un imprenditore 60enne con una mazza da baseball nel garage condominiale dove l’uomo era appena sceso. La vittima è stata trovata dai carabinieri in stato di semi-incoscienza e attualmente lotta tra la vita e la morte all’ospedale San Gerardo di Monza.

Aggressione priva di movente apparente

Secondo le prime ricostruzioni, non c’era alcuna relazione tra l’aggressore e la vittima, e si esclude l’ipotesi della rapina, poiché l’uomo non aveva con sé oggetti di valore. L’aggressione sembrerebbe essere stata del tutto casuale, senza un movente chiaro.

Indagini in corso e prove raccolte

Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Desio e del nucleo investigativo di Monza, hanno permesso di raccogliere gravi indizi contro il giovane aggressore. Tra le prove decisive ci sono le immagini delle telecamere di sorveglianza e gli abiti macchiati di sangue trovati nell’abitazione del ragazzo. La mazza da baseball, utilizzata per il brutale attacco, è stata trovata nel garage e repertata dalle autorità.

Fermo del minorenne e accuse pesanti

Il ragazzo, residente nella zona, è stato posto in fermo di indiziato di delitto e trasferito in un istituto penale per minori. La gravità dell’accusa di tentato omicidio e le circostanze dell’aggressione hanno generato sgomento nella comunità di Cesano Maderno, che ora attende ulteriori sviluppi dalle indagini.