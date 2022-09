Il discorso di Zelensky

Oggi è il 200° giorno della guerra in Ucraina e pare che la controffensiva di Kiev nel Sud del Paese starebbe ottenendo vari successi.

In un video, il presidente Volodymyr Zelensky si è rivolto alla Nazione e ha affermato: “Oggi è il 200° giorno della nostra resistenza. La nostra lotta. La nostra guerra popolare. Per la libertà, per l’indipendenza, per il diritto di esistere. In questi 200 giorni abbiamo ottenuto molto ma il più importante, e quindi il più difficile, ci aspetta”.

Zelensky ha affermato che “tutti coloro che sono stati coraggiosamente in piedi per 200 giorni” sono “il motivo esatto per cui l’Ucraina resiste. Forti ed è per questo che siamo liberi. Indistruttibili ed è per questo che siamo indipendenti” e vanno avanti in una sola direzione: “avanti e verso la vittoria”.

Zelensky, come riportato su Ukrinform, ha parlato di “200 giorni di resistenza ucraina. Quasi 5mila ore. Quasi 300mila minuti. Quasi 20 milioni di secondi. E altrettanti motivi per dire ‘grazie’ oggi a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. Milioni di volte. Senza alcun ‘quasi’. Per dire che noi crediamo in voi, crediamo nella loro vittoria”.

Zelensky ha poi condannato gli attacchi russi nella regione di Kharkiv, affermando che, sebbene il Cremlino stia cercando di privare il suo popolo di “gas, luce, acqua e cibo”, non sarebbe riuscito a sconfiggerlo: “Pensate ancora di poterci spaventare, spezzarci, farci fare concessioni?”, ha chiesto il presidente ucraino, rivolgendosi ai russi.

E ancora: “Anche attraverso l’oscurità impenetrabile, l’Ucraina e il mondo civile vedono chiaramente questi atti terroristici. Attacchi missilistici deliberati e cinici su infrastrutture critiche civili. Nessuna struttura militare. Le regioni di Kharkiv e Donetsk sono state tagliate fuori. A Zaporizhia, Dnipropetrovsk e Sumy ci sono problemi parziali con l’alimentazione. Pensate ancora che siamo ‘un unico popolo’? Pensate ancora di poterci spaventare, piegarci, farci fare concessioni? Davvero non avete capito niente? Non capite chi siamo? A che cosa aspiriamo? Di cosa stiamo parlando? Leggete le mie labbra: ‘Senza gas o senza di voi? Senza di voi! Senza luce o senza di voi? Senza di voi! Senza acqua o senza di voi? Senza di voi! Senza cibo o senza di voi? Senza di voi! Freddo, fame, oscurità e sete non sono per noi così spaventosi e mortali come la vostra “amicizia e fratellanza”. Ma la storia metterà tutto al suo posto. E noi saremo con gas, luce, acqua e cibo.. e SENZA di voi!”

Infine, intervistato dalla CNN, Zelensky ha affermato di non essere disposto a negoziare con la Russia: “Non vedo alcun desiderio da parte loro – ha detto – Non parlo con coloro che emettono ultimatum”.