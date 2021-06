Somministrate, in totale, quasi 36 milioni di dosi

Da oggi, giovedì 3 giugno, le somministrazioni del vaccino anti Covid-19 sono aperte, in tutta Italia, a ogni over 12, senza nessuna distinzione di fascia d’età. Via anche alle vaccinazioni all’interno delle aziende e nelle farmacie.

Ieri, mercoledì 2 giugno, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha affermato: «Da domani tutti potranno prenotare il vaccino anti Covid. Possiamo ancora accelerare la nostra campagna per superare questa stagione così difficile».

Sempre ieri, mercoledì 2 giugno, presso l’hub nazionale vaccini Difesa di Pratica di Mare sono state preparate – per la successiva distribuzione alle Regioni – 370 mila dosi di Janssen (Johnson & Johnson).

Alle 6.08 di oggi sono 35.817.595 i vaccini anti Covid-19 somministrati in Italia, l’89,6% delle dosi finora consegnate, pari a 39.958.409 (27.576.022 Pfizer/BioNTech, 7.420.580di AstraZeneca, 3.735.557 di Moderna e 1.226.250 i Johnson & Johnson), mentre ammonta a 12.397.459 (il 22,85% della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino.

Così il bollettino elaborato dal Ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19.

Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate la Lombardia con 6.206.315 (il 92,2 per cento delle dosi ricevute), il Lazio con 3.471.001 (l’87,4 per cento) e la Campania con 3.427.442 (il 90,3 per cento).