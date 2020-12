Le misure in vigore durante le festività di fine anno

Scattano i giorni rossi in tutta Italia dal 31 dicembre al 3 gennaio.

dal 31 dicembre al 3 gennaio. Cosa si potrà fare e cosa no a Capodanno (coprifuoco allungato di due ore).

(coprifuoco allungato di due ore). Quali sono i negozi chiusi e quali potranno restare aperti.

Da domani, giovedì 31 dicembre, a domenica 3 gennaio torna la zona rossa in tutta Italia come misura per contenere la diffusione del Covid-19.

Innanzitutto, come accade anche nei giorni arancioni, resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Ovvero è vietato spostarsi se non per motivi di lavoro, di salute e di necessità, con l’esibizione di un’autocertificazione.

Tuttavia, in occasione del 31 dicembre, il coprifuoco sarà allungato: dalle 22 alle 7 del giorno dopo. Quindi, due ore in più di divieto di spostamento. Il rientro a casa è ammesso ma solo tra le 22 e le 5 (e, quindi, tra le 22 e le 7 del 1° gennaio).

Si potranno andare a trovare parenti e amici ma massimo due persone non conviventi, esclusi i minori di 14 anni. Si potranno portare con sé anche i disabili. Quindi, si potrà festeggiare in compagnia il nuovo anno ma non si potrà attendere insieme la mezzanotte.

I negozi saranno chiusi (ad eccezione di alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai librerie, parrucchieri e lavanderie), mentre bar e ristoranti saranno operativi solo per l’asporto e le consegne a domicilio.

Si potrà andare a fare la spesa ed effettuare attività sportiva nei dintorni della propria abitazione e in forma individuale. I fedeli potranno recarsi in Chiesa per la Messa.

Poi, per quanto concerne gli spostamenti, non sarà possibile andare da una Regione all’altra. Inoltre, saranno consentiti gli spostamenti al di fuori dei Comuni con meno di 5mila abitanti in un raggio di 30 chilometri (anche in un’altra Regione) ma non nei capoluoghi di provincia. Ci si potrà recare nelle seconde case ma solo all’iinterno della propria Regione e non durante il coprifuoco.

Si ricorda, infine, che, in caso di violazione, si applica una multa che può andare dai 400 ai 1000 euro e che può essere aumentata di un terzo se la violazione avviene «mediante l’utilizzo di un veicolo».