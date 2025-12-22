Panico in volo: un motore esplode, il jet perde quota e i passeggeri temono il peggio

“Sembrava di essere in un barattolo di latta che cadeva dal cielo. Non sapevamo se saremmo sopravvissuti”. Le testimonianze dei passeggeri del volo Air France AF 7721 raccontano attimi di terrore assoluto. L’aereo, decollato da Parigi e diretto ad Ajaccio, ha subito un grave guasto tecnico poco dopo il decollo: uno dei motori si è fermato, costringendo l’equipaggio a una discesa rapida e a un atterraggio d’emergenza a Lione.

Il volo era partito dall’aeroporto Charles de Gaulle intorno alle ore 18. Solo 30 minuti dopo, a migliaia di chilometri di quota, un forte boato ha scosso la cabina. I passeggeri hanno avvertito vibrazioni intense e hanno assistito a scene di panico. Alcuni hanno riferito di aver visto fiamme su un’ala, altri di aver creduto che l’aereo stesse per schiantarsi.

“Era in fiamme”: testimonianze di terrore

Tra i passeggeri, una donna di nome Christelle ha raccontato a RTL: “Ho visto fiamme sull’ala. La cabina era nel caos. Le luci lampeggiavano ovunque, un uomo ha preso i suoi bambini in braccio perché pensava che stessimo per precipitare”.

Un altro passeggero, Steven, ha descritto così il momento dell’incidente: “All’inizio pensavo fosse uno scherzo. Poi ho capito che era tutto vero. Ho rimesso la cintura e l’ho stretta forte. Siamo in una scatola di metallo, non abbiamo alcun controllo, non sappiamo cosa sta per succedere”.

Joelle, un’altra viaggiatrice, ha dichiarato: “Pensavo saremmo stati fatti a pezzi”.

L’incidente: motore fuori uso, discesa in emergenza

Secondo quanto riferito dal comandante, il motore sinistro ha smesso di funzionare in volo. Air France ha confermato l’accaduto parlando ufficialmente di “guasto al motore”.

Un esperto del settore, intervistato da Le Parisien, ha spiegato che si tratta probabilmente di un caso di engine surge: un fenomeno in cui sacche d’aria si formano all’interno del motore, causando vibrazioni e costringendo l’equipaggio a spegnerlo manualmente per sicurezza.

Atterraggio a Lione: “Procedura secondo protocollo”

L’equipaggio ha quindi deciso di dirottare il volo su Lione, in base alle procedure previste dal costruttore e dalle istruzioni interne della compagnia.

Air France ha dichiarato che la decisione è stata presa “in accordo con le procedure del costruttore, le istruzioni della compagnia e il principio di precauzione”.

L’esperto tecnico ha rassicurato che l’atterraggio è avvenuto regolarmente su un solo motore, sebbene la situazione non sia tra le più comuni nel trasporto aereo. Ha inoltre chiarito:

“Queste cose accadono nel mondo dell’aviazione. Il motore non era in fiamme, non c’era un allarme incendio, anche se non possiamo escludere fiammate momentanee contenute all’interno dell’ugello”.

Ritardi e notte di paura per i passeggeri

Dopo l’atterraggio di emergenza, i passeggeri sono stati trasferiti su un volo sostitutivo partito alle 22:40 e diretto a Bastia. Da lì, sono stati condotti in autobus fino ad Ajaccio, arrivando alle 3 del mattino.

Per molti viaggiatori, il peggio non è stato solo durante il volo. Joelle ha raccontato le conseguenze emotive vissute da sua nipote: “Mia nipote di 8 anni ha passato la notte terrorizzata, tremando, piangendo e svegliandosi per gli incubi. La donna ha anche annunciato l’intenzione di presentare denuncia contro Air France.

Il velivolo e i motori

Il volo AF 7721 era operato da un Airbus A320, equipaggiato con due motori CFM56, tra i più diffusi e affidabili nel mondo dell’aviazione commerciale.

Le prime analisi non hanno segnalato problemi strutturali e le fiamme viste da alcuni passeggeri potrebbero essere state contenute all’interno del motore, come previsto dai meccanismi di sicurezza.

Lo sapevi che…?

Gli aerei di linea sono progettati per volare in sicurezza anche con un solo motore.

Il fenomeno dell’engine surge può verificarsi a causa di turbolenze o variazioni di pressione.

Gli Airbus A320 effettuano oltre 5.000 voli al giorno in tutto il mondo.

I motori CFM56 sono utilizzati su più di 30.000 aerei commerciali.

La cabina di pilotaggio è dotata di sistemi che identificano e isolano anomalie meccaniche in pochi secondi.

FAQ – Domande frequenti

Cosa è successo esattamente al volo AF 7721?

Il motore sinistro ha smesso di funzionare. L’aereo ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza a Lione.

Il motore era davvero in fiamme?

Alcuni passeggeri parlano di fiamme visibili, ma gli esperti sostengono che non c’è stato un incendio vero e proprio all’esterno.

È stato pericoloso?

Volare con un solo motore non è ideale ma l’aereo può atterrare in sicurezza. Non ci sono stati feriti.

Come è stato gestito il rientro?

I passeggeri sono stati dirottati su un volo sostitutivo per Bastia, poi trasportati in bus fino ad Ajaccio.

Ci saranno conseguenze per la compagnia?

Una passeggera ha annunciato l’intenzione di sporgere denuncia. Air France non ha rilasciato commenti ulteriori.