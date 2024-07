A San Giovanni Valdarno (Arezzo)

Un 60enne è stato brutalmente aggredito da tre giovanissimi sabato sera, 6 luglio, a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. L’uomo, che era lì ad aspettare la figlia, ha subito un violento pestaggio con calci e pugni. Dopo l’attacco, i giovani sono andati tranquillamente a fare serata in discoteca.

Dov’è avvenuto l’incidente

I fatti si sono verificati nei pressi del Pun Relax Caffè. Le cause della discussione non sono ancora chiare, ma si ipotizza che possa essere stata innescata da una precedenza mancata o da una questione di parcheggio. I carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, guidati dal comandante Mirko Panico, stanno indagando nel più stretto riserbo.

I giovani hanno brutalmente aggredito il pover’uomo, causandogli un trauma cranico. La figlia del 60enne, presente alla scena, ha subito dato l’allarme. I gestori del locale vicino, allertati dalle urla, hanno chiamato il 112.

Intervento medico tempestivo

Sul posto è arrivato il 118 e inizialmente la vittima sembrava essersi ripresa, tanto da rifiutare il ricovero in ospedale. Tuttavia, poco dopo, ha perso i sensi. A quel punto, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso che ha trasferito l’uomo all’ospedale Le Scotte di Siena. Qui è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo che la Tac aveva rilevato contusioni cerebrali. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

I carabinieri, con l’aiuto della figlia del 60enne, stanno cercando attivamente di risalire ai tre aggressori attraverso l’esame delle telecamere e altri elementi.