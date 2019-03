Accenni di primavera nel fine settimana su tutta Italia ma è soltanto un fuoco di paglia. Già da lunedì al Nord il tempo peggiora e da martedì l’instabilità arriva anche al Sud e in Sicilia. Ecco le previsioni per i prossimi tre giorni

DOMENICA 24 MARZO Al Nord ancora una bella giornata di sole grazie all’anticiclone delle Azzorre con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24. Al Centro ancora una giornata di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi lungo la dorsale appenninica al pomeriggio. Temperature in rialzo, massime tra 19 e 24. Al Sud condizioni anticicloniche con tempo soleggiato sui settori peninsulari, qualche isolato e innocuo addensamento sulla Sicilia. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 18.

LUNEDI’ 25 MARZO Al Nord peggiora su Alpi centro orientali e Triveneto con piogge dal pomeriggio in intensificazione ed estensione serale a Emilia e Lombardia. Temperature stabili, massime tra 20 e 24. Al Centro bel tempo, pur con qualche nube sulla Toscana, tra sera e notte peggiora tra Toscana e Marche con piogge e temporali. Temperature stabili, massime tra 18 e 23. Al Sud giornata di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, in serata qualche nube in arrivo sull’area tirrenica. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 19.

MARTEDI’ 26 MARZO Al Nord qualche annuvolamento residuo ma senza fenomeni sull’Emilia Romagna al mattino, sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio. Temperature in sensibile calo, massime tra 10 e 15. Al Centro rapido miglioramento su Toscana e alte Marche, instabile altrove on piogge e nevicate dai 900m. Temperature in calo, massime comprese tra 9 e 14. Al Sud instabile con piogge e temporali in estensione da Molise e Campania al resto del settore peninsulare, peggiora sulla Sicilia. Temperature in diminuzione, massime tra 13 e 17.