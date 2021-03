Lo ha comunicato la stessa azienda farmaceutica

AstraZeneca ha deciso di dare un nome al suo vaccino anti Covid-19. Una mossa che coincide con la battaglia dell’azienda per rassicurare il pubblico sulla sicurezza del suo farmaco dopo la segnalazione di effetti avversi che ne hanno persino decretato la sospensione per qualche giorno.

Infatti, l’azienda farmaceutica britannico-svedese, in precedenza chiamato AstraZeneca Covid-19 Vaccine, ora si chiama Vaxzevria.

In un comunicato stampa, l’azienda ha affermato che il cambio di nome non comporta alcuna alterazione del farmaco in sé. Tuttavia, gli operatori sanitari dovrebbero essere informati del rebranding perché l’etichettatura e la confezione possono avere un aspetto diverso.

L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha ratificato il nuovo nome la scorsa settimana dopo che AstraZeneca ha chiesto l’approvazione per la modifica. Mentre Covishield, che si basa sulla stessa formula ma è stato sviluppato in collaborazione con il Serum Institute of India, manterrà il suo marchio attuale.

AstraZeneca ha fatto sapere che «dare un nome a un farmaco nuovo è una consuetudine. Ed è un processo che avviene in maniera separata dall’approvazione normativa e regolatoria del farmaco stesso». Inoltre, «la sigla ‘Covid-19 AstraZeneca vaccine’, non era il nome del farmaco. Ora ha un nome che come prassi è stato registrato», ha precisato l’azienda.