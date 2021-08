Le parole dei due esperti

«Prendiamo coscienza che con un virus così contagioso bisogna (come minimo) superare il 90% di copertura. Come riuscirci è problema nostro, al virus non interessa».

Così su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. «In Italia – ha ricordato Burioni – il 58% della popolazione è vaccinato. Una copertura troppo bassa per stare tranquilli».

Contattato da Adnkronos Salute, Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha affermato: «Sono d’accordo con Burioni, oggi con la variante Delta serve oltre il 90% di vaccinati per stare tranquilli».

«La variante Delta assomiglia alla varicella come contagiosità e l’immunità di gregge della varicella si raggiunge con il 95% dei vaccinati, quindi quella è la soglia», ha affermato.

«Per questo – ha spiegato – spingo per l’obbligo perché visto che abbiamo il 5% di popolazione non vaccinabile, ovvero i bambini fino ai 12 anni, è chiaro che tutti gli altri vanno vaccinati con le buone o con le cattive. Non esiste piùa possibilità di discutere. E io sono convinto che nelle prossime settimane vedremo qualche cambiamento importante da parte del governo perché se non lo fanno si assumono delle responsabilità enormi. Io credo che la gente vaccinata, la maggioranza silenziosa che per ora è stata zitta, a quel punto si arrabbierà».