Le parole dell'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova

Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, all’Adnkronos Salute ha commentato gli aggiornamenti della situazione epidemiologica che dovrebbe portare la Sicilia dalla zona bianca a quella gialla, a partire da lunedì 30 agosto.

La situazione epidemiologica della Sicilia, con il possibile passaggio in zona gialla, «è il campanello d’allarme per un settembre che sarà molto difficile. Quello che sta accadendo in Sicilia non è legato solo al grande afflusso di turisti ma al fatto che c’è una parte sostanziosa della popolazione che non si è vaccinata. Ci sono Regioni che su questo fronte hanno lavorato bene e sono promosse, altre che sono un po’ in ritardo, rimandate a settembre, e poi c’è la Sicilia che, visti i risultati, va bocciata».

Per quando riguarda la Sardegna «c’è una situazione in bilico tra bianco e giallo, forse non solo legata alle vaccinazioni ma anche ha difficoltà nell’organizzazione delle strutture ospedaliere», ha aggiunto Bassetti.

Bassetti, intervenendo stamattina alla trasmissione Morning News di Canale 5, ha anche affermato che «abbiamo dati che ci dicono che l’immunità in chi è vaccinato arriva almeno a 12 mesi, il che vuol dire che la stragrande maggioranza degli italiani e sanitari farà una dose di richiamo annuale, e quindi è verosimile pensare che sia giusto estendere il Green pass a un anno».

«Però va fatto immediatamente – ha precisato Bassetti -, perché diversamente ci sono alcuni che sono stati vaccinati a dicembre e che dovrebbero ricevere una dose tra settembre e ottobre».

«Bisogna correre un po’ di piu’ e credo che purtroppo il Governo questa estate abbia passeggiato – ha concluso Bassetti – Cerchiamo di avere le decisioni pronte per la prima settimana di settembre».