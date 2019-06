Le previsioni in Sicilia

Sole e caldo in Sicilia con qualche velatura. Insomma l’ondata di caldo continua a persistere in Sicilia anzi ne è in arrivo un’ulteriore che farà il suo ingresso venerdì.

Temperature in lieve calo ma con valori ancora sopra le medie.Venti deboli variabili. Mari quasi calmi o poco mossi.

Nel prossimo weekend assisteremo alla seconda ondata di caldo africano, anche più intensa della precedente, che interesserà soprattutto il Centrosud, ma anche il Nord sebbene in parte attenuata. Da venerdì e nei giorni successivi le aree interne di Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia

potranno raggiungere punte di 37-38 gradi, ma picchi di oltre 35 saranno possibili anche al Centro.