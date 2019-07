Meteo Sicilia

Caldo ma senza eccessi per questo inizio di settimana in Sicilia, dove le correnti atlantiche hanno riportato, almeno per ora, le temperature a medie stagionali. Non durerà molto perchè nel fine settimana è atteso un nuovo picco dell’anticlone africano che porterà la colonnina di mercurio a sfiorare i quaranta gradi.

Domani invece si registreranno temperature in generale rialzo, massime comprese tra i 27 e i 29°C lungo le coste tirreniche, prossime o superiori ai 30°C sullo Ionio, fino a 33-34°C nelle pianure interne centro-orientali della Sicilia.

Ventilazione debole, a tratti moderata, da Ponente. Ionio poco mosso sotto costa, ancora mossi gli altri bacini.