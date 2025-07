Le previsioni de IlMeteo.it

L’anticiclone africano domina il Meridione, spingendo le temperature a livelli eccezionali. In Sicilia, si prevedono picchi di 42-45°C fino a sabato 26 luglio, con valori simili anche in Puglia, Basilicata e Calabria.

Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, sottolinea: “Le temperature supereranno i 40°C all’ombra, segnando un’ondata di caldo straordinaria”. Questo fenomeno, causato dall’espansione dell’anticiclone subtropicale, manterrà il Sud sotto una cappa di calore intenso per almeno cinque giorni, con condizioni di afa che potrebbero influire sulla salute di anziani e bambini. Le autorità raccomandano di evitare esposizioni prolungate al sole e di idratarsi regolarmente.

Maltempo al Nord

Il Nord Italia affronta una situazione opposta. Un ciclone proveniente dall’Irlanda porterà temporali, nubifragi e forti raffiche di vento a partire da giovedì 24 luglio. Le prime avvisaglie si registreranno mercoledì sera, con fenomeni intensi lungo l’asta del fiume Po, in particolare su Alpi, Prealpi e alte pianure. “Da giovedì, il maltempo colpirà tutto il Settentrione con piogge abbondanti”, spiega Tedici. Le regioni più colpite saranno Piemonte, Lombardia e Veneto, con rischio di allagamenti e disagi alla viabilità. I cittadini sono invitati a monitorare gli aggiornamenti meteo e a prestare attenzione alle allerte delle autorità locali.

Previsioni giornaliere

Martedì 22 luglio, il Nord vedrà piogge sparse sulle Alpi, ma prevalenza di sole altrove. Al Centro e al Sud, il cielo resterà sereno con temperature elevate, fino a 44°C in alcune aree meridionali. Mercoledì 23, i temporali si intensificheranno al Nord durante la sera, mentre il Centro e il Sud continueranno a registrare caldo intenso. Giovedì 24, il maltempo si estenderà al Nordovest, con piogge abbondanti, mentre al Centro le temperature scenderanno leggermente, pur restando soleggiato. Il Sud rimarrà sotto l’influenza dell’anticiclone africano, con calore estremo.

Prospettive per il weekend

Un ciclone in arrivo nel fine settimana cambierà radicalmente il quadro meteorologico. Da domenica 27 luglio, il caldo africano al Sud si attenuerà, lasciando spazio a un peggioramento diffuso. Le temperature scenderanno anche nel Meridione, mentre il Nord continuerà a fare i conti con piogge e temporali. Questo cambiamento segnerà la fine dell’ondata di calore eccezionale, ma potrebbe portare nuovi rischi, come frane o esondazioni, nelle aree già colpite dal maltempo. Gli esperti consigliano di seguire le previsioni per pianificare attività all’aperto e garantire la sicurezza.