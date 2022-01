Approfondimento sulla variante oggi dominante

Come ormai si sa, rispetto alle varianti precedenti – in primis la Delta – Omicron sembra più difficile da diagnosticare perché manifesta sintomi simili a quelli causati dall’influenza, dal raffreddore e dal mal di gola. In pratica, se ti sei sentito stanco di recente ma senza capire il perché, potresti avere avuto il Covid-19 senza saperlo.

Sei stato malato ma non ti sei sottoposto al tampone

I sintomi di Omicron sono lievi in chi è completamente vaccinato. Sebbene i primi casi di Omicron siano stati riscontrati alla fine del 2021, la variante potrebbe essere in circolazione da diversi mesi. Se non ti sei sentito così male per sottoporti a un tampone, potresti aver avuto il coronavirus e guarire senza che tu lo abbia saputo.

Influenza? No, Flurona

Hai avuto la febbre per giorni, la tosse e sei stato sfinito ma il medico non ha diagnosticato l’influenza. Allora, potresti essere stato contagiato da Omicron perché la stagione influenzale e la pandemia si sono sovrapposte. Tra l’altro, ci sono stati casi di Flurona, il contagio simultaneo di influenza e coronavirus con sintomi che si sovrappongono: tosse, naso che cola, mal di gola, febbre, mal di testa e affaticamento. Entrambi si diffondono e sono contagiosi allo stesso modo attraverso frammenti di goccioline emessi nell’aria e diffusi quando un contagiato parla, respira o tossisce.

I tuoi capelli sono caduti in grandi quantità

Se hai notato una perdita insolita di capelli, potrebbe essere successo perché hai avuto il coronavirus. Uno studio pubblicato su The Lancet circa un anno fa ha rilevato che il 22% dei pazienti soffre di caduta dei capelli nei sei mesi successivi all’infezione, con le donne a rischio più elevato.

I ricercatori, che hanno esaminato una varietà di sintomi a lungo termine del coronavirus, hanno scoperto che 359 pazienti su 1.655 a Wuhan soffrivano di caduta dei capelli. Quindi, si tratta di un sintomo primario del COVID-19 a lungo termine, insieme ad affaticamento, mancanza di respiro, vertigini e dolori articolari.

La tua famiglia è stata malata

Se tutti nella tua famiglia sono stati malati tranne te, potresti essere stato infettato senza saperlo. Molte persone infette hanno sintomi lievi o nessun sintomo e Omicron produce sintomi ancora più lievi rispetto alle altre varianti, specialmente nei vaccinati.

Hai avuto problemi di stomaco

Il coronavirus è una malattia respiratoria ma non tutti tossiscono o hanno il fiato corto. Per alcuni, la diarrea può essere il primo e unico segno dell’infezione. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno affrontato questo sintomo e lo hanno aggiunto all’elenco.

Stando a un rapporto pubblicato su NBC Chicago, le persone con un sistema immunitario indebolito hanno maggiori probabilità di sperimentare la diarrea o altri sintomi gastrointestinali dopo l’infezione da Omicron. Gli esperti del Johns Hopkins Hospital hanno anche notato che circa il 20% potrebbe avere la diarrea subito dopo l’infezione.

Hai avuto un’infezione agli occhi

L’infiammazione oculare, o congiuntivite, può essere un sintomo del coronavirus, ma è molto raro, secondo l’American Academy of Ophthalmology.

Le segnalazioni di occhi rossi come segno del coronavirus sono cominciato a fine marzo, quando Chelsea Ernest, un’infermiera che lavora in una struttura dove 50 dei 180 residenti hanno contratto il coronavirus e 37 sono morti, ha affermato che tutti i pazienti affetti da coronavirus avevano gli occhi rossi.

La donna ha raccontato alla CNN che “i loro occhi sembravano soffrire di allergie”. Ha aggiunto che nei pazienti “la parte bianca dell’occhio non è rossa. È più come se avessero avuto ombre rosse all’esterno. Abbiamo avuto pazienti i cui occhi rossi erano l’unico sintomo che abbiamo notato, sono andati in ospedale e sono morti”.