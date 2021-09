Le parole del direttore del reparto di Malattie infettive all'Ospedale San Martino di Genova

“Ora che abbiamo l’80% di vaccinati e probabilmente ne avremo nelle prossime settimane molti di più, potremo allentare le restrizioni. Iniziando dalle mascherine, lasciandole unicamente a chi ne ha veramente bisogno”.

Lo scrive su Facebook l’infettivologo genovese Matteo Bassetti. “Se sei una persona fragile, una persona anziana, se hai fatto il vaccino ma magari non sei sicuro di avere una risposta importante – sottolinea Bassetti – ti metterai la mascherina Ffp2. Senza nessun obbligo, ma con consapevolezza dell’importanza di quel presidio”.

Bassetti, all’AGI, ha anche commentato l’ordine del giorno approvato dall Camera sulla partecipazione in televisione o in radio degli esperti in materia sanitaria che potranno intervenire solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione dalla struttura in cui lavorano.

Bassetti ha detto: “Una cosa scandalosa che dimostra la pochezza di questo Parlamento, noi siamo assolutamente autorizzati a parlare dei nostri pazienti e di ciò che vediamo nei reparti. Tra l’altro è lo stesso Parlamento che non riesce ad approvare una legge sul l’obbligatorietà dei vaccini”.

“Se si tratta di limitare di parlare di virus o di come vediamo la malattia, questo sì è pesante, è una violazione della libertà – ha aggiunto Bassetti – Mi stupisco da professore universitario. Come dire che un cuoco non può andare in televisione di cucina. È un provvedimento che va bene forse per la Cina o la Russia di Stalin, non per una democrazia come è l’Italia”.