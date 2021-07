L'allarme dall'Australia

Otto dei 37 pazienti ricoverati con il Covid-19 nel Nuovo Galles del Sud (NSW), in Australia, hanno meno di 35 anni.

Il direttore sanitario del NSW, Kerry Chant, ha affermato che 7 di loro sono in terapia intensiva, compreso un paziente di circa 30 anni. «Il ceppo Delta non è una malattia lieve. Può essere lieve in alcuni casi ma per molti può portare al ricovero in ospedale e alla morte. È un campanello d’allarme per i giovani».

La professoressa Cassandra Berry, ricercatrice di immunologia virale presso la Murdoch University, ha affermato che la variante Delta si replica più velocemente rispetto ai ceppi precedenti: «Sembra avere un’affinità di legame più stretta per il recettore, quindi si aggrappa alle nostre cellule molto più strettamente», ha detto a Sky News Australia. «Il virus può, quindi, replicarsi più velocemente perché ce n’è di più attaccato alle cellule».

Le mutazioni nella variante Delta hanno comportato che alcune delle difese biologiche che proteggevano i giovani nei ceppi precedenti possono essere meno efficaci: «Se si guarda ai ricoveri, sembra che siano equamente distribuiti (tra pazienti più anziani e più giovani)», ha spiegato la dott.ssa Berry.

E ancora: «Dobbiamo essere consapevoli che questo possa accadere. È successo in un sottogruppo di pazienti con il coronavirus. Poiché stiamo vedendo più giovani che contraggono il virus, il virus non li sta inseguendo, sta solo cercando qualsiasi ospite in cui replicare. Se i nostri giovani sono stati ignorati e non li abbiamo nemmeno inseriti nel nostro piano di approvazione delle vaccinazioni, allora stiamo aprendo un anello debole della catena affinché il virus prenda piede».

Sebbene la ricerca suggerisca che la maggior parte dei bambini abbia meno probabilità di morire di Covid-19, un piccolo numero subirà, comunque, effetti gravi. »Quello che ora sappiamo sul Covid-19 che non sapevamo (prima) è che i bambini lo contraggono», ha affermato il pediatra Greg Kelly all’ABC.

«I bambini trasmettono il Covid, i bambini si ammalano di Covid, incluso il Covid lungo, e possono morire. Succede meno che con gli adulti, ma il rischio è ancora molto reale», ha aggiunto.

Il dottor Kelly ha ricordato, però, a proposito dei vaccini, che «con i bambini più piccoli sotto i 12 anni, ora sappiamo che possono contrarre il Covid e possono persino morire di Coid, tuttavia, la ricerca è ancora in corso per stabilire se i vaccini siano sicuri ed efficaci da loro», raccomandando, al contempo, di vaccinare gli over 12.