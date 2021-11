L'annuncio di Franco Locatelli (CTS) a SkyTg24

Dal 23 dicembre l’avvio delle vaccinazioni per i bambini tra 5 – 11 anni.

Lo ha preannunciato Franco Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico.

Mercoledì 1 dicembre la riunione del CTS di AIFA.

Per questa settimana è atteso il via libera dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per le somministrazioni dei vaccini anti Covid-19 per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Dopodiché sarà (forse) ufficalizzata la data di giovedì 23 dicembre. Lo ha annunciato Franco Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) a SkyTg24.

Locatelli ha spiegato: “Poi, magari sarà qualche giorno prima o qualche giorno dopo. Per quella data saranno disponibili le formulazioni pediatriche, in quanto la dose per la fascia di età 5-11 anni è di un terzo, 10 microgrammi, rispetto alla dose per l’adulto. Si è proprio voluto evitare il prelievo dalle fiale degli adulti, perché avrebbe creato situazioni in qualche modo aleatorie, per questo si è preferito aspettare la disponibilità di formulazioni pediatriche”. Sulle vaccinazioni per i bambini, per Locatelli è inappropriato dire che si è deciso “troppo in fretta”: si sta ragionando per creare delle aree pediatriche preposte alle inoculazioni negli hub.

Quando si riunirà il CTS dell’AIFA

Stando a quanto appreso dall’AGI, si riunirà mercoledì 1 dicembre la Commissione tecnico scientifica dell’AIFA per avviare l’esame per l’approvazione nel nostro Paese del vaccino anti Covid-19 anche per i bambini dai 5 agli 11 anni. Dopo il parere, l’Agenzia del Farmaco formalizzerà l’autorizzazione, che comprenderà anche le modalità raccomandate di utilizzo. Nei giorni scorsi l’EMA, l’Agenzia Europea del Farmaco, ha già raccomandato l’approvazione del vaccino di Pfizer per la fasci 5 – 11 anni.