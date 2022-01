Le parole dell'infettivologo genovese

Matteo Bassetti, infettivologo, su Facebook ha scritto: “Abbiamo ancora le regole del maggio 2020 e chissà quando mai le cambieranno. Non stupiamoci poi se gli aerei sono vuoti e in Italia non vengono più i turisti. Troppe regole complicate e inutili”.

“Occorre semplificare – ha proseguito il direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova – altrimenti sarà sempre peggio. Semplificare non vuol dire levarle, ma almeno tenere quelle che servono. C’è troppa lontananza tra obblighi e imposizioni e vita reale e percezione che servano veramente”.

Effetto Nocebo

Bassetti, ad Adnkronos Salute, ha parlato anche dell’effetto nocebo, “fenomeno che ovviamente anche noi stiamo osservando e abbiamo osservato. Se il placebo provoca effetti collaterali simili al vaccino evidentemente non è il vaccino ma tutto quello che c’è oggi intorno al mondo della vaccinazione con l’ansia e lo stress frutto anche di una cattiva pubblicità fatta ai vaccini. Ad esempio, tutto questo discutere degli effetti collaterali dei vaccini anti-Covid non ha aiutato”.

Il riferimento è allo studio americano che ha rilevato come chi ha ricevuto solamente il placebo nei test sul vaccino anti-Covid ha segnalato effetti collaterali: “Basti pensare che nel passato le persone si sono fatte tanti vaccini ma nessuno si è mai sognato di metterne in discussione l’efficacia o di dire che avevano chissà quali conseguenze nocive”, ha concluso Bassetti.