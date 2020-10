Dopo l'impennata dei nuovi contagi in Italia

È stata convocata per domani, domenica 11 ottobre, una riunione urgente del Comitato Tecnico Scientifico, alla quale dovrebbe partecipare anche il ministro della Salute Roberto Speranza.

Stando a quanto appreso dall’Ansa, si affronterà il tema dell’impennata dei contagi dell’ultima settimana e la capacità del sistema sanitario nazionale di testare i casi.

In effetti, anche i primi numeri di oggi non sono affatto rassicuranti. In Veneto, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 561 nuovi casi di positività al coronavirus. Si sono registrate anche 7 vittime. Nel giro di due giorni, quindi, nella Regione governata da Luca Zaia ci sono stati quasi 1.200 nuovi positivi.

Aumento dei nuovi casi anche in Alto Adige: 92 positivi da coronavirus su 1.880 tamponi analizzati dai laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina. E nelle Marche altro balzo in avanti dei contagi: 86 nelle ultime 24 ore su 1.311 tamponi processati.

Infine, è stato segnalato un cluster con 26 positivi presso l’ospedale privato accreditato del Nomentana Hospital, a Roma. La Asl Roma 5 ha disposto il blocco delle accettazioni e l’avvio dell’indagine epidemiologica per la verifica del caso indice e il rispetto dei protocolli operativi, «tenuto conto che la struttura già nel passato era stata oggetto di focolaio», come comunicato dall’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.