Il monito del virologo

Fabrizio Pregliasco, virologo, intervistato da Adnkronos Salute, ha commentato lo studio condotto a Hong Kong, secondo cui Omicron 2 è mortale come le varianti precedenti di Sars-CoV-2 quando colpisce i non vaccinati.

Per il docente dell’Università Statale di Milano, questi dati “evidenziano ciò che vediamo anche in Italia, cioè che la malattia non si è raffreddorizzata diventando Omicron 2. Di sicuro la vaccinazione dimostra assolutamente un’oggettiva riduzione degli effetti più pesanti dell’infezione, ma i non vaccinati sembrano avere un rischio di mortalità simile”. Pregliasco ha rimarcato che “il virus c’è ancora. Questi dati dimostrano che può ancora far male e in effetti fa male: ce lo dicono le centinaia di morti al giorno che vediamo nel nostro Paese”.

Mascherine

Pregliasco, in vista del 30 aprile quando scadrà l’obbligo della mascherina in tutti i luoghi chiusi, ha detto: “Ritengo che i soggetti fragili e le persone che li assistono, a prescindere dall’obbligo, debbano assolutamente continuare a indossare la mascherina in situazioni a rischio, meglio se FFP2”.

Scuole

A proposito delle scuole e degli studenti sopra i 6 anni, secondo Pregliasco “in termini precauzionali sicuramente sarebbe meglio che continuassero a portare la mascherina in classe” fino al termine dell’anno scolastico. “Non è facile, perché per i bambini è più complesso e fastidioso tenerle ma sarebbe meglio”.