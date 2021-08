Cosa dice un esperto francese

Il vaccino dà un’immunità migliore di un’infezione naturale?

Come si legge su Futura-Sciences.com, il virologo Bruno Lina, direttore del CNR Lione e membro del Consiglio scientifico francese, «alcune malattie come il morbillo, la rosolia, la varicella o l’epatite B provocano un’immunità sterilizzante, cioè, una volta che l’hai avuta, non puoi essere contagiato una seconda volta». In questo caso, la vaccinazione e l’infezione conferiscono un’immunità identica.

«Però, quando si tratta di virus respiratori come i coronavirus che causano il raffreddore o il virus respiratorio sinciziale, siamo spesso re-infettati». Infatti, è anche possibile prendere un raffreddore quattro o cinque volte nella stessa stagione.

Per quanto riguarda il Covid-19, sembra che l’immunità non sia sterilizzante poiché sono stati segnalati diversi casi di reinfezione. Ma la risposta immunitaria naturale è molto variabile tra gli individui. «In genere, più grave è la forma, più forte è l’immunità», ha affermato il virologo.

Nei pazienti asintomatici, invece, la produzione di anticorpi è talvolta molto bassa. Tra il 2 e l’8% dei pazienti non svilupperebbe nemmeno gli anticorpi. Un altro studio dell’Università di Oxford ha scoperto che il 26% dei pazienti sintomatici non ha più una risposta immunitaria significativa sei mesi dopo l’infezione.

E dopo la vaccinazione? Anche se la risposta immunitaria è ancora abbastanza variabile (ad esempio il vaccino è meno efficace negli anziani), sembra essere più protettivo contro le re-infezioni e le forme gravi. Un piccolo studio pre-pubblicato sul server bioRxiv mostra che il livello degli anticorpi dopo due dosi di vaccino RNA è fino a 10 volte superiore a quello dopo un’infezione naturale.

Perché la risposta immunitaria è diversa con il vaccino e dopo l’infezione? «La verità è che non lo sappiamo», ha ammesso Sabra Klein, immunologa presso la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (Marymand, Stati Uniti).

«Si potrebbe pensare che un’infezione fornisca un’immunità più forte, perché si basa su tutti gli antigeni del virus, mentre i vaccini si basano solo sull’antigene della proteina spike. Ma questo non è il caso. È come se il sistema immunitario si mettesse i paraocchi e si concentrasse su questo pezzo di virus». Disperdendo la sua produzione di anticorpi in parti meno utili, la risposta immunitaria naturale sarebbe meno efficace.

È anche possibile che questa differenza possa essere spiegata solo dalle dosi molto elevate di proteine ​​avanzate somministrate nei vaccini (fino a 100 microgrammi di RNA messaggero per dose per il vaccino di Moderna, ad esempio). «D’altra parte, poiché i vaccini vengono somministrati per via muscolare, non offrono protezione a livello della mucosa», ha sottolineato Bruno Lina. Ciò significa che il virus può rimanere nel naso o nella gola e anche la persona vaccinata può rimanere potenzialmente infettiva.