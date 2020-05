Nel febbraio scorso Mike Schultz, infermiere di San Francisco (USA), non credeva di essere tra i soggetti a rischio per il contagio da COVID-19: pesava circa 86 chilogrammi e il 43enne si sentiva molto in forma. Dopo, però, sei settimane di ricovero, quasi tutto il tempo attaccato a un ventilatore polmonare, Schultz ha perso poco meno di 25 chilogrammi.

Alla stampa statunitense l’uomo ha detto: «Quando mi sono visto per la prima volta, mi sono sentito come uno scheletro». Uno shock per chi, nella prima settimana di marzo, era volato a Miami per il Winter Party Festival, accompagnando Josh, DJ e suo compagno. Era a conoscenza del nuovo coronavirus ma non era preoccupato più di tanto.

«Ho pensato che ci fosse una possibilità di prendere la malattia ma ho anche pensato che, se fosse successo, sarebbe stato solo un brutto raffreddore». Allora i casi confermati negli USA avevano superato quota 100 e la maggior parte erano stati riscontrati sulla costa occidentale. Così, mentre due altri grandi eventi sarebbero stati cancellati pochi giorni dopo, il Winter Party, appuntamento di musica e danza dalla durata di sei giorni, si è svolto ugualmente: «Non mi sono reso conto della gravità della situazione», ha detto Schultz. Successivamente, infatti, almeno 38 persone sono risultate positive e tre sono purtroppo morte.

In una nota stampa, gli organizzatori dell’evento hanno affermato: «Dato ciò che sapevamo in quel momento sul virus, avevamo preso provvedimenti per garantire la sicurezza dei partecipanti», come la distribuzione dei disinfettanti per la mani e la pubblicazione delle raccomandazioni degli esperti.

Schultz ha pubblicato le sue foto del prima e dopo come avvertimento, «per mostrare che la malattia è seria e può accadere a chiunque».