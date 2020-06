I dati della Protezione Civile sul coronavirus in Italia

La Protezione Civile ha aggiornato i dati dell’epidemia di COVID-19 in Italia.

CONTAGIATI: Risale la curva epidemica, con i nuovi casi che sono passati dai 190 di ieri ai 296 di oggi. Ciò per via del raddoppio in Lombardia, passata dagli 88 casi di ieri ai 170 di oggi, e ai numeri più alti della media di Emilia Romagna (47 nuovi casi) e Campania (17) per via dei focolai a Bologna e Mondragone. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sale quindi a 239.706. Sono scesi solo di 352 unità gli attualmente positivi (totale 18.303).

Per effetto di questi dati, cala meno del solito il numero degli attualmente positivi, scesi di 352 unita’ a 18.303

MORTI: I decessi sono aumentati di 34 unità rispetto a ieri, ma la regione Marche dopo un ricalcolo ha sottratto 3 decessi precedentemente segnalati, quindi di fatto in 24 ore le vittime sono 37, contro le 30 di ieri, per un totale di 34.678.

GUARITI: I guariti sono 614 in un giorno, contro i 1.526 di ieri, per un totale di 186.725

TERAPIA INTENSIVA: Prosegue, ma rallenta, il calo dei ricoveri: meno 95 in regime ordinario (1.515 totali) e meno 4 terapie intensive, scese a 103. I pazienti in isolamento domiciliare sono 16.685. Infine, sono stati effettuati 56.061 tamponi contro i 53.266 di ieri.