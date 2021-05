Mascherine tolte all’aperto, Locatelli ha fissato una data

24/05/2021

Mascherine da togliere all’aperto, Franco Locatelli ha una data in mente. Locatelli ha escluso, per il momento, l’obbligo vaccinale. Il presidente del CSS ha parlato anche di terza dose di vaccino. Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, intervistato da La Stampa sulla possibilità di togliere la mascherina all’aperto, ha affermato: «Credo potremo parlarne nella seconda metà di luglio, eliminando l’obbligo solo all’aperto, o anche al chiuso tra persone vaccinate e non soggette a fragilità». Sul tema dei vaccini Locatelli ha detto: «Condivido le considerazioni del generale Figliuolo: la corsa alla vaccinazione ‘indiscriminata’ è inutile, bisogna dare priorità a chi rischia in caso di contagio». Poi, in merito al possibile inserimento dell’obbligo vaccinale «al momento non vedo gli estremi per discuterne. Lo scenario attuale non rende necessario l’obbligo se non per gli operatori sanitari». Per il futuro, invece, «è largamente possibile che avremo bisogno di una terza dose, ma è un tema che si porrà non prima di ottobre». Infine, sul vaccino ai giovanissimi, Loatelli ha detto che «una volta che sarà arrivato il via libera» dell’EMA, atteso per fine maggio, «e avremo messo al sicuro le fasce di popolazione a rischio, potremo partire con gli studenti, così da assicurare la didattica in presenza e in sicurezza nel prossimo anno scolastico»

